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Похитителей автомагнитолы и зеркала задержала псковская полиция по «горячим следам»

Сотрудники роты патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову задержали с поличным двух мужчин, подозреваемых в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ипподромной в припаркованном ВАЗе сработала сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, оказалось, что машину взломали неизвестные. В ходе отработки прилегающей территории в районе улицы Белинского полицейские заметили двух граждан, которые, увидев стражей порядка, попытались скрыться. Однако, полицейские их задержали и обнаружили у злоумышленников панель от автомагнитолы и зеркало заднего вида. Вскоре выяснилось, что эти предметы и другие вещи были похищены из указанного автомобиля. Владелец опознал свое имущество. Задержанные псковичи 27-и и 24-х лет были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка.

Еще одна кража из автомобиля раскрыта в Опочке. От гражданки поступило заявление о том, что в период с 12 по 16 ноября в ВАЗ-2121, стоявшем в Школьном переулке, неизвестный взломал замок багажника и украл аккумуляторную батарею. Полиция провела необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В краже подозревается 19-летний безработный, ранее судимый местный житель. Похищенное изъято.

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