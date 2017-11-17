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Общество

Новые книги петербургского писателя Егора Яковлева представит в Пскове Дмитрий Goblin Пучков

Сегодня, 17 ноября, в 17:00 в Пскове в историко-краеведческой библиотеке имени И.  И. Василёва (Октябрьский проспект, 19-а, читальный зал) состоится презентация новых книг «Красный шторм» и «Война на уничтожение» историка, автора бестселлеров по истории России XX века, журналиста Егора Яковлева (Санкт-Петербург). Представят книги сам автор и автор предисловия писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Goblin). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

По словам организаторов, книга Егора Яковлева содержит ответы ведущих российских историков и специалистов по Октябрьской революции «на особенно важные и интересные вопросы, связанные с этим периодом российской истории». Свою точку зрения на эти события высказали доктор исторических наук Сергей Нефедов, кандидат исторических наук Илья Ратьковский, доктор исторических наук Кирилл Назаренко, доктор исторических наук Александр Пыжиков, кандидат исторических наук Константин Тарасов.

Кроме того, в книге «Война на уничтожение: что готовил Третий рейх для России», по словам организаторов, исследуются корни гитлеровской "восточной политики", которые заложены в общеевропейской, а позднее, в англосаксонской традиции колонизации неевропейских стран, которая прямо подразумевала геноцид коренного населения.

«Общая историческая черта западных стран - биологический или культурный расизм, чувство собственной исключительности и жажда покорения других народов. Понятно, что немцы всегда комплексовали из-за того, что в своё время меньше всего колоний в странах Азии и Африки среди колониальных держав было у них, и хотели "наверстать упущенное" в России», - отметили в организаторы презентации.

Желающие смогут приобрести книги во время встречи с писателем.

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