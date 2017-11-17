День артиллерии и 99-ю годовщину образования 1140-го полка отпраздновали в псковской дивизии

12:37, 17 ноября 2017, ПАИ

В Пскове в 76-й Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии состоялось торжественное собрание по случаю 99-й годовщины образования 1140-го артиллерийского полка, приуроченное ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Знаменательный день начался с возложения цветов к бюстам героев на территории части. В клубе полка состоялось поздравление командования, ветеранов и военнослужащих.

Командир 1140-го артиллерийского полка, гвардии полковник Алексей Конаков поздравил присутствующих с праздником. «В настоящее время полк является образцом боевой подготовки, оснащен современным вооружением. От вас во многом зависит мощь и сила государства», - сказал Алексей Конаков и выразил надежду на дальнейшие успехи полка.

От имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы и администрации муниципалитета собравшихся поздравил заместитель главы города, гвардии полковник запаса Владимир Воробьев. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу, безупречную выучку и боевую подготовку. «Это уникальная воинская часть, старейший полк в составе воздушно-десантных войск. За почти вековой историей полка стоит не одна сотня блестяще выполненных боевых заданий. В этом заслуга командования и личного состава подразделения», - отметил Владимир Воробьев и пожелал военнослужащим равняться на ветеранов, чьими заслугами 1140-й артполк навсегда прославлен в истории ВДВ.

Затем Владимир Воробьев вручил приветственный адрес главы города командиру полка, военнослужащим - почетные грамоты и благодарственные письма.

Сегодня же в рамках торжественных мероприятий на территории части состоялся День открытых дверей для учащихся псковских школ. Для них была подготовлена обширная программа с экскурсией и показом техники, которая состоит на вооружении полка.

Напомним, 1140-й артиллерийский полк сформирован 17 ноября 1918 года. В период Великой Отечественной войны артполк принимал участие в обороне Одессы и Крыма, битвах под Сталинградом, на Курской дуге, освобождении Белоруссии и взятии Берлина. За годы войны восемь воинов полка были удостоены звания Героя Советского Союза, более двух тысяч человек награждены орденами и медалями. Сам полк за заслуги, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, отмечен двумя орденами Красного Знамени. В постсоветское время 1140-й артиллерийский полк выполнял спецзадания в бывших республиках Советского Союза - Армении, Азербайджане, Узбекистане, восстанавливал конституционный порядок в Чечне. В 2008 году полк участвовал в миротворческой миссии в Южной Осетии по принуждению Грузии к миру.