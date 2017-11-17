Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства

13:04, 17 ноября 2017, ПАИ

«Реструктуризация долгов — это шаг, который позволит муниципалитетам выполнять свои обязательства перед населением, финансировать майские указы и развиваться», — так депутат Госдумы Александр Козловский прокомментировал решение врио губернатора Псковской области продлить до 2020 года реструктуризацию долговых обязательств по кредитам, выданным из областного бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я регулярно посещаю районы, спектр проблем, который волнует и их руководителей, и жителей, примерно одинаковый для всей области. Это зарплаты учителей, медицинских и культурных работников, это нормальное прохождение осенне-зимнего сезона, — отметил Александр Козловский. — Например, сейчас для муниципалитетов остро стоит вопрос отопительного сезона: сумма задолженности населения перед теплосетями достаточно большая, те, в свою очередь, из-за этого не могут вовремя расплачиваться с поставщиками. В итоге приставы и налоговики начисляют пени и штрафы, и вместо того, чтобы готовиться к зиме и закупать топливо, муниципальные предприятия вынуждены тратить деньги на оплату этих штрафов, оказываясь перед выбором: то ли повышать тариф, то ли отключать потребителей от отопления. Похожая ситуация в районах сложилась с зарплатами бюджетников. Чтобы их повышать согласно «майским указам», нужны миллионы рублей, которых в районном бюджете часто не хватает. Сокращать одних, чтобы увеличить зарплату другим — недопустимо».

«Михаил Юрьевич Ведерников, став руководителем региона, в короткие сроки изучил эти проблемы и оперативно нашел нужное решение, — считает Александр Козловский. — Теперь за счет того, что районы не будут платить возврат по бюджетным кредитам в этом и следующем году, у них высвободятся средства, которые можно будет направить на реальную помощь людям».

Депутат Госдумы напомнил, что президент Владимир Путин принял решение запустить с 1 января 2018 года программу реструктуризации бюджетных кредитов регионов, а коммерческие кредиты заменить бюджетными.

«Владимир Владимирович отметил, что при высоком уровне долговой нагрузки регионы не смогут эффективно решать задачи развития и обеспечивать стандарты качества жизни граждан, проживающих на этих территориях. Решение Михаила Юрьевича Ведерникова направлено на эту же цель внутри области, что говорит о планомерном и последовательном проведении в нашем регионе политики президента Путина», — резюмировал Александр Козловский.