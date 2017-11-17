Главврач Псковской межрайонной больницы об отказе врачей выехать к ребенку: Такого не может быть!

12:54, 17 ноября 2017, ПАИ

«Такого не может быть!» - так прокомментировала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина сообщение о том, что в районной поликлинике отказались отправить врача к ребенку с высокой температурой в деревню Подосье.

Елена Уткина сообщила Псковскому агентству информации, что для выездов выделены три машины и Скорая помощь. «Мы никому не отказываем. На любой вызов, тем более, к ребенку с температурой машина выезжает», - подчеркнула она.

Главврач уточнила, что для более обоснованного ответа ей необходимо знать контактные данные, ФИО ребенка и время вызова, так как все звонки в Скорую помощь записываются.

«Нужно продублировать вызов», - добавила она и посоветовала вызывать Скорую помощь, если у ребенка высокая температура.

Напомним, председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации региона Игорь Попатов, к которому ПАИ также обратилось за комментарием по данному вопросу, посоветовал жителю Подосья обратиться к главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной. «Это её полномочия, она должна организовать оказание медицинской помощи, исходя из медицинских обстоятельств», - подчеркнул он.

Автор сообщения в рублике «НАРОДНАЯ ЛЕНТА» на ПАИ написал, что когда он попытался вызвать врача к 4-летней дочке, у которой несколько дней держится температура 39,5, в регистратуре районной поликлиники ему «ответили, что врачи на вызов у них не ездят» и «посоветовали обратиться к фельдшеру в Неёлово».

«Может пора уже или Псков с Псковским районом объединить, или хотя бы медицинские силы более справедливо перераспределить, особенно учитывая, сколько человек проживает в пригородах?» - задается вопросом житель деревни.