0
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
16:47
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
12:30
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
11:45
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
10:58
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
10:48
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
09:42
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Еще новости
Общество

Главврач Псковской межрайонной больницы об отказе врачей выехать к ребенку: Такого не может быть!

«Такого не может быть!» - так прокомментировала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина сообщение о том, что в районной поликлинике отказались отправить врача к ребенку с высокой температурой в деревню Подосье.

Елена Уткина сообщила Псковскому агентству информации, что для выездов выделены три машины и Скорая помощь. «Мы никому не отказываем. На любой вызов, тем более, к ребенку с температурой машина выезжает», - подчеркнула она.

Главврач уточнила, что для более обоснованного ответа ей необходимо знать контактные данные, ФИО ребенка и время вызова, так как все звонки в Скорую помощь записываются.

«Нужно продублировать вызов», - добавила она и посоветовала вызывать Скорую помощь, если у ребенка высокая температура. 

Напомним, председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации региона Игорь Попатов, к которому ПАИ также обратилось за комментарием по данному вопросу, посоветовал жителю Подосья обратиться к главному врачу Псковской межрайонной больницы Елене Уткиной. «Это её полномочия, она должна организовать оказание медицинской помощи, исходя из медицинских обстоятельств», - подчеркнул он.

Автор сообщения в рублике «НАРОДНАЯ ЛЕНТА» на ПАИ написал, что когда он попытался вызвать врача к 4-летней дочке, у которой несколько дней держится температура 39,5, в регистратуре районной поликлиники ему «ответили, что врачи на вызов у них не ездят» и «посоветовали обратиться к фельдшеру в Неёлово».

«Может пора уже или Псков с Псковским районом объединить, или хотя бы медицинские силы более справедливо перераспределить, особенно учитывая, сколько человек проживает в пригородах?» - задается вопросом житель деревни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
17 ноября 2017
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября 3
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
17 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять? 7
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
17 ноября 2017
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
17 ноября 2017
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
17 ноября 2017
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области
17 ноября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области

Идет загрузка...