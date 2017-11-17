Выставка «Фотосреды» откроется 21 ноября в псковской галерее «Цех»

15:46, 17 ноября 2017, ПАИ

21 ноября в 18:00 в Пскове в галерее «Цех» откроется выставка фотошколы Светланы Гавриловой «Фотосреда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как рассказали организаторы, фотошкола Светланы Гавриловой – это сообщество активных и увлечённых людей, объединённых интересом к фотоделу и открытых новым знаниям, встречам, зрительным впечатлениям.

«Совместные прогулки по Пскову и выезды за город, фоторепортажи с городских праздников и впечатления от встреч с творческими людьми – фотографии, представленные на выставке, полны искренней радости авторов, желания запомнить каждый день в его неповторимой красоте», - отметили в пресс-службе.

Руководитель фотошколы Светлана Гаврилова и участники выставки: Ирина Егорова, Юлия Михайлова, Мария Акименко, Татьяна Кротова, Владислав Игнатьев, Регина Малашук, Алла Матвеева, Наталья Кусткова, Светлана Андреева, Александр Петров.

Кроме того, в день открытия выставки гостей галереи «Цех» ждёт фотосессия-экспромт, а также музыкальное выступление студентов Псковского колледжа искусств.