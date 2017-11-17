0
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
16:47
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
12:30
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
11:45
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
10:58
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
10:48
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
09:42
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Еще новости
Общество

Выставка «Фотосреды» откроется 21 ноября в псковской галерее «Цех»

21 ноября в 18:00 в Пскове в галерее «Цех» откроется выставка фотошколы Светланы Гавриловой «Фотосреда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как рассказали организаторы, фотошкола Светланы Гавриловой – это сообщество активных и увлечённых людей, объединённых интересом к фотоделу и открытых новым знаниям, встречам, зрительным впечатлениям.

«Совместные прогулки по Пскову и выезды за город, фоторепортажи с городских праздников и впечатления от встреч с творческими людьми – фотографии, представленные на выставке, полны искренней радости авторов, желания запомнить каждый день в его неповторимой красоте», - отметили в пресс-службе.

Руководитель фотошколы Светлана Гаврилова и участники выставки: Ирина Егорова, Юлия Михайлова, Мария Акименко, Татьяна Кротова, Владислав Игнатьев, Регина Малашук, Алла Матвеева, Наталья Кусткова, Светлана Андреева, Александр Петров.

Кроме того, в день открытия выставки гостей галереи «Цех» ждёт фотосессия-экспромт, а также музыкальное выступление студентов Псковского колледжа искусств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
17 ноября 2017
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября 3
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
17 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять? 7
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
17 ноября 2017
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
17 ноября 2017
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
17 ноября 2017
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области
17 ноября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области

Идет загрузка...