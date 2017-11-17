Международная выставка «Медэкспо - 2017» открылась в Пскове

14:21, 17 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 ноября, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» начала работу Международная выставка «Медэкспо - 2017». Мероприятие организовано при поддержке МП города Пскова «Северо-Западный ЦСМ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, выставка-форум объединила на одном пространстве демонстрацию товаров и услуг для здоровья и повышения качества жизни и конференцию, на которой профессионалы отрасли поделятся опытом и информацией о новинках рынка, проведут презентации и обучающие семинары, расскажут о новейших технологиях и методах лечения.

Депутат Псковской городской Думы, директор «Северо-Западного ЦСМ» Валерий Тюменцев от имени главы города поздравил участников выставки с открытием. «Здоровье - безусловная главная ценность во все времена, поэтому актуальность выставки не подвергается сомнению. Организованный форум является особо значимым социальным проектом, который пропагандирует своевременную профилактику и лечение заболеваний, а также мотивирует псковичей на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек», - отметил Валерий Тюменцев и пожелал участникам выставки приобщаться к здоровому образу жизни.

Исполняющая полномочия заместителя главы администрации Пскова Мария Михайлова поблагодарила организаторов выставки за важное и нужное для города мероприятие и пожелала псковичам быть примером здорового образа жизни.

Исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова поделилась мнением, что подобного рода выставка «демонстрирует достижения современной медицины, стимулирует развитие рынка общемедицинских товаров и услуг».

Также к словам поздравления присоединились заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Надежда Рагозина, победитель Кубка мира по биатлону, руководитель Региональной общественной спортивной организации PRO SPORT, один из партнеров выставки «Медэкспо - 2017» Александр Кузьмин, студентка филологического факультета ПсковГУ, чемпионка «ПАРА-Крым-2015» по пауэрлифтингу Вера Курбанова.

В рамках выставки посетители выставки смогут проверить свое здоровье: сделать флюорографию, вакцинацию против гриппа, кардиограмму, сдать анализ крови, пройти анонимное тестирование на ВИЧ, получить консультации о том, как избавиться от различного рода зависимостей.

С 15:00 до 16:00 состоится показ фильма «Все хорошие люди», где посетителям покажут реальные истории молодых людей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами.

Кроме того, 18 ноября с 9:00 пройдет оздоровительная тренировка со спортивной звездой, будет организована сдача норм ГТО и организованы другие интерактивные площадки.

Добавим, выставка «Медэкспо - 2017» будет работать с 17 по 18 ноября. 17 ноября она будет открыта с 10:00 до 17:00, а 18 ноября - с 9:00 до 16:00.