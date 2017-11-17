На турнире «Indoor Triathlon. Псков» «золото» завоевал Григорий Мухин

15:54, 17 ноября 2017, ПАИ

Спортсмен Григорий Мухин стал победителем турнира по триатлону «Indoor Triathlon. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Совета по молодежной политике Пскова и Псковской области.

Вторую строчку по итогам состязания занял Даниил Светлов, «бронзу» завоевал Николай Иванов.

В турнире приняли участие 13 спортсменов-любителей: предприниматели, военнослужащие, молодые мамы, профессиональные бегуны, тренеры и люди старшего поколения. Они преодолели три дистанции: проплыли 750 метров в бассейне, затем проехали 10 километров на велотренажере и пробежали по беговой дорожке еще 5 километров.

«Indoor Triathlon. Псков» проходит в Пскове при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков»