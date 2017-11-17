Итоги конкурса «Откроем для себя изюмовские строки…» подведены в Псковской области

22:29, 17 ноября 2017, ПАИ

15 и 16 ноября в Псковской области состоялся IV конкурс чтецов стихотворений Евгения Изюмова «Откроем для себя изюмовские строки…». Как сообщили Псковскому агентству информации в областной библиотеке, за два конкурсных дня выступили 38 участников из Пскова и региона.

Жюри конкурса в составе заместителя генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки по развитию Василисы Владимировой, заведующей отделом краеведческой литературы Елены Киселевой, руководителя Регионального центра чтения Нины Яковлевой и псковских поэтов Веры Сергеевой, Татьяныы Гореликовой и Тамары Соловьевой определило победителей в двух возрастных категориях. В младшей и средней возрастной категории, в которую вошли учащиеся 3-8 классов, лауреатами стали Софья Смирнова из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; Софья Максимова из МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова». В номинации «Лучшее прочтение стихотворения Е. А. Изюмова» победил Григорий Фрис из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева», в номинации «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Е. А. Изюмова» лауреатом стал Денис Никандров из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Л. М. Поземского».

В старшей возрастной категории, в которой соревновались учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей, жюри распределило места следующим образом. Лауреатами конкурса стали Роман Васильев из ГБПОУ ПО «Дновский железнодорожный техникум», Глеб Савинов из ГБПОУ ПО «Дновский железнодорожный техникум», Юлия Горбунова из ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», Артём Варфоломеев из Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. В номинации «Лучшее прочтение стихотворения Е. А. Изюмова» дипломом лауреата была отмечена Вера Горохова из ГБПОУ ПО «Дновский железнодорожный техникум», в номинации «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений Е. А. Изюмова» победительницей стала Светлана Торговцева из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина».

Конкурсанты исполнили стихотворения Евгения Изюмова, посвященные войне, древнему Пскову, природе Псковского края, людям рабочих профессий: «Ольга», «Рыжая девочка», «Гармонь», «Память» и многие другие. Лидером по числу исполнения стало стихотворение «Деревня». Подводя итоги творческого соревнования, организатор и ведущая конкурса Елена Киселева сказала: «Количество участников показывает, что конкурс интересен учащимся самого разного возраста. И этому есть объяснение. Стихи Евгения Александровича Изюмова – просты, мелодичны. Они западают в душу. Учат любви к родному краю. Поэт родился в Ярославской области. Пережил блокаду, воевал. Приехал в Псков и влюбился в его древний облик. Он был краеведом и поэтом. Через поэзию он учил доброте, человечности и любви к Родине».

Напомним, что организаторами мероприятия выступили областная универсальная научная библиотека, Псковская библиотечная ассоциация и региональное отделение Союза писателей России. Конкурс проводится с целью популяризации литературного наследия нашего земляка - поэта и развития интереса к творчеству писателей и поэтов Псковского края.