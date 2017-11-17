Великолукский «Экспресс» победил в юношеском турнире по футболу «Осенний Кубок-2017»

15:07, 17 ноября 2017, ПАИ

Великолукская футбольная команда «Экспресс» одержала победу в турнире среди юношей 2002 года рождения «Осенний Кубок-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Турнир проходил с 27 по 29 октября в Пскове на стадионе спорткомплекса «747». В нем принимали участие команды северо-западного федерального округа: «Царское село» из Санкт-Петербурга, «Экспресс» из Великих Лук, «ДЮСШ-7» из Петрозаводска, «Псков-747», «Стрела» и «Стрела-2003» из Пскова.

Великолукский «Экспресс», одержав 4 победы и сыграв один матч в ничью с псковской «Стрелой» - 0:0, завоевал 1-е место в турнире.

«Великолукские футболисты забили 13 мячей в ворота своих соперников, а пропустили всего один - от «ДЮСШ-7» из Петрозаводска, что составило лучшую разницу по количеству забитых и пропущенных мячей», - отметили в пресс-службе.

Лучшим игроком турнира был признан Виктор Быстров, лучшим вратарем – Максим Федоров. Победителями в составе «Экспресса-2002» стали вратарь Максим Федоров, капитан команды Андрей Науменко, Егор Реутов, Артем Скачков, Владимир Дмитриев, Алексей Савицкий, Алексей Лексунов, Александр Болотников, Никита Кузнецов, Виктор Быстров, Павел Станкевич, Владислав Иванов.

Тренеры команды: Андрей Архипов, Сергей Осадчук.