38 тонн бельгийских груш запрещены к ввозу в Пыталовском районе

16:36, 17 ноября 2017, ПАИ

В международном автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе был запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза более 38 тонн свежих груш, следовавших из Бельгии в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ввоз двух партий подкарантинной продукции был запрещен по причине отсутствия на товаре информации о наименовании и месте происхождения. В соответствии с фитосанитарными требованиями стран-членов ЕАЭС более груз возвращен на сопредельную территорию.