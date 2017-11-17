0
13:04
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
16:05
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
15:39
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
10:52
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
Еще новости
Экономика

38 тонн бельгийских груш запрещены к ввозу в Пыталовском районе

В международном автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе был запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза более 38 тонн свежих груш, следовавших из Бельгии в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ввоз двух партий подкарантинной продукции был запрещен по причине отсутствия на товаре информации о наименовании и месте происхождения. В соответствии с фитосанитарными требованиями стран-членов ЕАЭС более груз возвращен на сопредельную территорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
17 ноября 2017
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства 2
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
16 ноября 2017
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
16 ноября 2017
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга 3
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни 1
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
16 ноября 2017
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района
16 ноября 2017
Дмитрий Быстров: Продление реструктуризации по региональным кредитам - большая помощь для Островского района 4

Идет загрузка...