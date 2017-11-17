Девятикилометровый участок отремонтирован на трассе Псков - Изборск - граница с Эстонией

14:38, 17 ноября 2017, ПАИ

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило ремонт автомобильной дороги Псков – Изборск – граница с Эстонией на участке с 4 по 15-й километр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росавтодора.

В рамках государственного контракта подрядная организация на участке протяженностью 9 км выполнила работы по усилению конструкции дорожной одежды дополнительным выравнивающим слоем асфальтобетона, восстановлению верхнего слоя покрытия основного хода автодороги, пересечений и примыканий, укреплению обочин. Также федеральные дорожники отремонтировали автобусные остановки и установили на них четыре металлических автопавильона. Для повышения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах. В завершение работ нанесена горизонтальная разметка термопластиком.

В 2016 году на федеральной автодороге А-212 ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выполнило шероховатую поверхностную обработку на участке протяженностью 45 километров. На сегодняшний день трасса на всем протяжении находится в нормативном состоянии.

Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Северо-Запад» находятся 2 тыс. 626 км дорог, в том числе 752 км — на территории Псковской области. Также в ведении управления - 533 искусственных дорожных сооружения: мосты и путепроводы, эстакады и тоннели, пешеходные переходы в разных уровнях.