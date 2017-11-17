Дымовые трубы будут отремонтированы в одном из домов в новосокольнической деревне Вяз
Капитальный ремонт дымовых труб многоквартирного жилого дома № 3 запланирован в деревне Вяз Новосокольнического района. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 111 млн 891 рубль. Заказчиком выступает районная администрация, средства будут предоставлены из бюджета муниципалитета.
Проведение аукциона намечено на 1 декабря.
Ремонт должен быть завершён до 25 декабря.