4,5 миллиона потребуется на ремонт улицы Алехина в Пскове
Ремонт улицы Алехина в Пскове будет проведён в 2018 году. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 552 тыс. 75,68 рубля. Заказчик – Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Средства будут предоставлен из областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы.
Проведение аукциона запланировано на 11 декабря.
Подрядчику необходимо будет организовать установку временных дорожных знаков, подгрунтовку поверхностей слоев покрытия вяжущим материалом, устройство горячего асфальтобетонного покрытия и выравнивающего слоя, регулирование колодецв, установку бортового камня. Работы должны быть завершены до 1 июня 2018 года.