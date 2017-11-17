Охрану здания за 2 миллиона заказало псковское отделение ПФР
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области заказало оказание услуг по охране здания, расположенного по адресу: город Псков, улица Петровская, дом 53. Соответствующий открытый конкурс опубликован на сайте госзакупок.
График оказания услуг - с 31 декабря текущего по 31 декабря 2018 года.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 391 тыс. 996 рубля. Средства будут предоставлены из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе - 14 декабря.