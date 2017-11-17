Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
Текущий ремонт помещений отдела приема заявителей будет проведён в Многофункциональном центре в поселке Локня. Извещение о проведении запроса котировок опубликовано на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает МФЦ Псковской области. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 497 тыс. 601 рубль. Средства будут предоставлены из областного бюджета.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок – 27 ноября.