Разработку проекта реконструкции перекрестка Фабрициуса – Гражданская в Пскове заказало УГХ

16:43, 17 ноября 2017, ПАИ

Разработку проектной документации на реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской в Пскове заказало Управление городского хозяйства. Открытый конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 54 тыс. 300 рублей, средства будут выделены из областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе – 12 декабря.