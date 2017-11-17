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Общество

Разработку проекта реконструкции перекрестка Фабрициуса – Гражданская в Пскове заказало УГХ

Разработку проектной документации на реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и  Гражданской в Пскове заказало Управление городского хозяйства. Открытый конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 54 тыс. 300 рублей, средства будут выделены из областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе – 12 декабря.

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