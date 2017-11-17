Тротуар на улице Яна Райниса в Пскове будет заменен
В Пскове на улице Яна Райниса планируется провести капитальный ремонт тротуара. Соответствующий аукцион на выполнение работ размещен на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн. 847 тыс. 230 рублей. Заказчик – Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Средства будут предоставлены из областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы.
Проведение аукциона запланировано на 11 декабря. Работы должны быть завершены до 30 августа 2018 года.