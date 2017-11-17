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Поддержать кандидатуру Александра Братчикова для назначения сити-менеджером Пскова призвал городских депутатов Александр Васильев

Депутат  Государственной Думы РФ Александр Васильев призвал парламентариев Псковской городской Думы поддержать кандидатуру депутата облсобрания, директора компании «ПсковАгроИнвест»  Александра Братчикова для назначения на пост главы администрации Пскова.  «Очень хотелось, чтобы депутаты городской Думы подержали кандидатуру Братчикова Александра Николаевича на должность главы администрации города Пскова и в более тесном взаимодействии работали над улучшением имиджа города и жизни горожан», - заявил Александр Васильев, сообщили Псковскому агентству информации в движении «Убитые дороги».

Парламентарий напомнил, что 16 ноября завершился  прием документов от кандидатов для участия в конкурсе на замещение должности сити-менеджера Пскова. Документы подали 10 человек. «Такое достаточно большое количество участников конкурса говорит о том, что есть немало неравнодушных людей, готовых взять на себя ответственность за развитие города Пскова, за решение проблемных вопросов его жителей. У каждого из кандидатов есть уже определенный жизненный опыт и знания в той или иной степени местных проблем», - подчеркнул Александр Васильев.

Он отметил, что с уважением относится ко всем участникам конкурса, но  самым достойным, опытным и умеющим предвидеть последствия принимаемых решений считает Александра Братчикова.

«Только смелый и уверенный в своих силах человек мог в начале двухтысячных годов пойти в сельскохозяйственное производство и возглавить его. И Александр Николаевич это сделал, став руководителем агропромышленного комплекса «ПсковАгроИнвест», - сказал парламентарий. -
Целеустремленность, высокая работоспособность и ответственность Александра Николаевича, его умение работать с людьми, нацеливать их на конечный результат позволили его предприятию стать передовым сельхозпредприятием в Псковской области, имеющим устойчивую положительную динамику развития и свою торговую сеть, как в Псковской области, так и за ее пределами».

Александр Васильев также заявил, что  Александр Братчиков знает проблемные вопросы Пскова, поскольку является депутатом областного Собрания по избирательному округу, в состав которого входит значительная часть городской территории.

«Считаю, что его серьезный управленческий опыт и большой стаж работы в органах государственной власти будет в полной мере способствовать плодотворной работе в должности главы администрации областного центра», - заключил депутат. 

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