Энергоэффективные светильники появятся в Бежаницах
Энергоэффективные светильники с высоким светотехническим КПД будут установлены в Бежаницах. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Светильники должны быть защищенными от вандалов, экологически безопасными, изготовленными не ранее 2017 года и соответствовать требованиям ГОСТа.
Срок поставки товара – до 20 декабря.
Начальная (максимальная) цена контракта сотсавляет 246 тыс. 581,62 рубля. Средства буду предоставлены из бюджета городского поселения.
Проведение аукциона запланировано на 30 ноября.