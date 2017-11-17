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Общество

Энергоэффективные светильники появятся в Бежаницах

Энергоэффективные светильники с высоким светотехническим КПД будут установлены в Бежаницах. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Светильники должны быть защищенными от вандалов, экологически безопасными, изготовленными не ранее 2017 года и соответствовать требованиям ГОСТа.

Срок поставки товара – до 20 декабря.

Начальная (максимальная) цена контракта сотсавляет 246 тыс. 581,62 рубля. Средства буду предоставлены из бюджета городского поселения.  

Проведение аукциона запланировано на 30 ноября. 

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