Ремонт помещений запланирован в Лавровском доме-интернате для престарелых и инвалидов
Ремонт помещений будет проведён в Лавровском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Печорском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Планируется провести работы в нескольких жилых комнатах, санитарно-технических помещениях, коридоре, фойе и подсобном помещении.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 498 тысяч рублей, источник финансирования – внебюджетные средства.