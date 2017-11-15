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Спорт

Трудовые коллективы Пскова сыграли в мини-футбол

В Пскове состоялось первенство города по мини-футболу в рамках Спартакиады среди трудовых коллективов. В соревнованиях приняли участие 24 команды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Игры проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе деревни Писковичи. По итогам турнира победителями стали представители команды предприятия «Псковмясопром», второе место заняла команда Псковского филиала Академии ФСИН России «Динамо», на третьем месте - команда Псковской таможни.

Команда-победитель соревнований награждена памятным кубком, призовые места были отмечены грамотами Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и памятными медалями.

В рамках Спартакиады среди трудовых коллективов также планируется проведение соревнований по стрельбе, настольному теннису, лыжам. Итоги Спартакиады будут подведены в мае.

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