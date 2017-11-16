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За езду в нетрезвом виде великолучанин предстанет перед судом

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии великолучанин предстанет перед судом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в начале октября текущего года сотрудники ДПС оставновили на улице Нелидовской в Великих Луках ВАЗ-21093. Выяснилось, что за рулем машины находился 34-летний безработный, ранее судимый местный житель. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

В ходе проверки было установлено, что в августе этот мужчина уже задерживался за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Отдел дознания ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело. Расследование завершено. В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд.

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