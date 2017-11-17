Проведение занятий по компьютерной грамотности для пожилых псковичей поддержала полиция

22:38, 17 ноября 2017, ПАИ

Общественный совет при УМВД России по Псковской области поддержал инициативу одной из региональных телекоммуникационных компаний о проведении занятий по компьютерной грамотности для пожилых псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По мнению организаторов, основная задача данного мероприятия – оказание помощи представителям старшего поколения в приобретении практических навыков пользования возможностей Сети для решения повседневных задач.

Член Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев отметил, что умение дистанционно оплачивать услуги связи и ЖКХ, приобретать товары, продукты и лекарства через Интернет, удаленно общаться с близкими, а также пользоваться порталами государственных услуг поможет пенсионерам комфортно чувствовать себя в интернет-пространстве. Кроме того, полученные при этом знания и навыки помогут пожилым горожанам не стать жертвами мошенников.

Занятия начнутся 21 ноября. В числе их первых слушателей будут и ветераны органов внутренних дел области.