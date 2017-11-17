Жилые дома деревни Назимово Куньинского района проверили сотрудники МЧС

20:26, 17 ноября 2017, ПАИ

17 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в деревне Назимово Куньинского района профилактический рейд в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда особое внимание уделялось к требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке. Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Также жителям деревни напомнили о необходимости наличия в домах первичных средств пожаротушения, способах раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

В ходе инструктажа было распространено 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 25 листовок на темы «действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного оборудования», «Эксплуатация электрооборудования в быту», проинструктированы 15 человек под роспись. 9 листовок на противопожарную тематику размещены на информационных стендах, остановках общественного транспорта. Проведено обследование двух жилых многоквартирных и трёх частных жилых домов, выявлено одно место проживания неблагополучных граждан.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.