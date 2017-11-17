Великолукские школьники побывали в Государственной Думе

16:21, 17 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 ноября, ученики 11 «а» и «б» классов школы № 2 города Великие Луки побывали в Государственной Думе РФ. Экскурсию по российскому парламенту помог организовать и провел депутат от Псковской области Александр Козловский, который пообщался с учениками и рассказал им, как проходит законотворческий процесс, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Вместе с директором школы Ларисой Смирновой и классным руководителем Ольгой Ждановой юные великолучане побывали в кабинете парламентария, осмотрели выставку в Госдуме, посетили зал заседаний внутрифракционной группы, смогли поговорить с депутатом, известным спортсменом Николаем Валуевым, который является коллегой и другом Александра Козловского.

Кроме того, сегодня школьникам предстоит подняться на балкон зала пленарных заседаний парламента и стать участниками круглого стола в рамках Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности.