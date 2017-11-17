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Общество

Псковская поликлиника опубликовала график выездной вакцинации от гриппа на 21-26 ноября

Псковская городская поликлиника продолжает выездную бесплатную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении здравоохранения. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 53-49-42 и 53-62-14.

21 ноября выездной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) будет работать с 10:00 до 15:00 у гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96б), 22 ноября с 10:00 до 15:00 - у  Главпочтамта (улица Советская, 20), 23 ноября с 10:00 до 15:00 - у гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41).

25 ноября прививку можно будет сделать с 10:00 до 14:00 у входа на Центральный рынок (Октябрьский проспект, 16). 26 ноября в это же время - у гипермаркета «Магнит Семейный» (улица Труда, 37а).

В поликлинике отметили, что также возможна организация прививок по месту работы.

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