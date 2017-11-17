Победители «Киномании» определены в Пскове

17:55, 17 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в медиахолле Псковского драмтеатра состоялся финал ежегодного молодежного конкурса любительского короткометражного кино «Киномания». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодёжном центре, в этом году на суд жюри были представлены 10 работ.

Фильмы оценивали российский актер театра и кино, кинорежиссер, телеведущий Андрей Мерзликин, режиссер ВГТРК ГТРК «Псков» Ирина Федорова, режиссер телеканала «Первый Псковский» Андрей Пономарев и оператор пресс-службы администрации Псковской области Евгений Сумин.

В номинации на самый злободневный сюжет победила команда «Арбуз» с фильмом «Просвещенные», в котором поднимается вопрос значимости русского языка и его современном печальном обеднении. Это, по словам экспертов, неудивительно, так как тема этого конкурсного года звучала как «Завтра – это мы». Второе место в основной номинации «Лучший молодежный фильм» досталось режиссеру Андрею Буянову и его творческому объединению «Wild trash» с фильмом «Закат», а первое место занял фильм «Собеседование». Кроме того, данную короткометражку отметили в дополнительных номинациях на лучший актерский состав и лучшую операторскую работу. Фильм Ивана Никова можно будет посмотреть 17, 18 ноября на телеканале «Первый Псковский» после выпуска новостей.

Как отметили члены жюри, в этом году по качеству съемки и монтажа уровень работ вырос, но огромной проблемой является то, что молодые участники не могут четко сформулировать свою мысль при написании сценария.

Организатором конкурса уже в седьмой раз выступает Псковский городской молодежный центр. Отметим, что на данный момент это единственный конкурс в городе Пскове, который направлен на развитие молодежного короткометражного кино.