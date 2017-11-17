Трудные подростки Пскова получили социальные паспорта и научились молиться

16:58, 17 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 ноября, Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области провела встречу с трудными подростками и их родителями в храме св. Николая Чудотворца в Любятово в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие заместитель главы города Елена Полонская и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Настоятель храма протоиерей Владимир Попов провёл для гостей экскурсию по храму, рассказал об истории церкви и главных иконах в ней, о богослужении, научил молитве «Отче наш».

Елена Полонская выразила уверенность, что эта встреча станет для ребят первым шагом на пути исправления, она заверила, что вокруг находятся люди, искренне желающие подросткам добра, и призвала их ценить своих родителей. Депутат передала начальнику Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области Алёне Демидовой социальные паспорта, сделанные для ребят по инициативе и при участии Псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», которую возглавляет Елена Полонская.

В социальный паспорт будут вклеены фотографии трудных подростков и членов их семей, а также куратора из Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, закреплённого за каждой такой семьёй, чтобы они все совместно могли бесплатно посещать культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, которые проводятся в Пскове городскими учреждениями и компаниями. Их более десяти, в том числе планетарий, музей и аквапарк. Также в социальном паспорте имеется полная информация обо всех бесплатных кружках и секциях дополнительного образования в городе. Елена Полонская подчеркнула, что такой паспорт позволит ребёнку увидеть другую жизнь, понять, сколько в ней существует возможностей для самореализации.

Наталия Соколова отметила, что не случайно первая встреча проходит в храме, поскольку в мире много соблазнов, и порой даже взрослому трудно удержаться на ровной дороге. Она не сомневается, что у всех присутствовавших в церкви молодых людей впереди большое будущее, и если кто-то один раз оступился, то у него всегда есть возможность изменить себя.