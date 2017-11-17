Массовая зарядка состоится в Пскове 20 ноября

18:02, 17 ноября 2017, ПАИ

20 ноября в 13:00 в Пскове на площади Ленина состоится массовая зарядка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Мероприятие пройдет под эгидой общественной организации «Трезвая Россия».

«Трезвая Россия» - федеральный проект, основными задачами которого являются: консолидация всех разумных сил общества, включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на избавление граждан России от алкогольной и наркотической угрозы, внедрение культуры здорового образа жизни и популяризация норм ГТО, а так же сокращение уровня потребления алкоголя и табака среди граждан Российской Федерации», - говорится на сайте организации.

По информации ПАИ, участие в массовой зарядке в Пскове примет лидер движения, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, в 2016 году баллотировавшийся на пост депутата Госдумы от Псковской области.