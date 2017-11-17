Псковичи приняли участие в заседании координаторов и активистов Российского движения школьников
17 ноября в Каменоостровском дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание круглого стола координаторов, педагогов и активистов Общероссийского движения «Российское движение школьников» Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении движения.
В заседание приняли участие координатор движения в Псковской области Алёна Иванова, заместитель директора по воспитательной работе Псковского педагогического комплекса Светлана Курбыко и активистка Полина Владимирова, а также член Общественной палаты Псковской области, куратор деятельности стругкорасненской школы Елена Александрова и активистка Анна Федорова.
В ходе заседания были рассмотрены проблемы и решения реализации деятельности Российского движения школьников, концепция организации в регионах, участники обсудили план мероприятий до 2021 года. Состоялась встреча с доктором педагогических наук, профессором Ириной Фришман. Она является директором Научно-практического центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), ведущим научным сотрудником лаборатории семейного и общественного воспитания НИИ семьи и воспитания Российской академии образования, заместителем председателя Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Костромского государственного университета имени Н. А.Некрасова, профессором кафедры социальной педагогики Московского гуманитарно-педагогического института. Также собравшиеся пообщались с исполнительным директором Российского движения школьников Денисом Клебановым.