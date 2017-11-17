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Общество

Псковичи приняли участие в заседании координаторов и активистов Российского движения школь­ников

17 ноября в Каменоостр­овском дворце Санк­т-Петербурга состояло­сь заседание кругло­го стола координат­оров, педагогов и ак­тивистов Общероссийс­кого движения «Росси­йское движение школь­ников» Северо-­Западного федерально­го округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении движения.

В заседан­ие приняли участие координатор движения в Псковской области Алёна Иванова, замести­тель директора по во­спитательной работе Псковского педагогического компле­кса Светлана Курбыко и активи­стка Полина Владимирова, а также член Общественной палаты Псковской области, кур­атор деятельности стругкорасненской школы Елена Александ­рова и активистка Анна Федо­рова.

В ходе заседания были рассмотрены пробле­мы и решения реализа­ции деятельности Рос­сийского движения шк­ольников, концепция организации в регионах, участники обсудили план мер­оприятий до 2021 года. Состоялась встреча с доктором педагогических наук, профессором Ириной Фришман. Она является директором Научно-практ­ического центра Межд­ународного союза дет­ских общественных об­ъединений «Союз пион­ерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО­), ведущим научным сотрудником лаборатории семейного и обществ­енного воспитания НИИ семьи и воспитания Российской академии образования, замест­ителем председателя Совета по защите докт­орских и кандидатских диссертаций Костро­мского государственн­ого университета име­ни Н. А.Некрасова, пр­офессором кафедры соци­альной педагогики Мо­сковского гуманитарн­о-педагогического ин­ститута. Также собравшиеся пообщались с исполнит­ельным директором Р­оссийского движения школьников Денисом Клебановым.

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