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Общество

Псковичей приглашают воспользоваться выездной флюорографией

Псковская городская поликлиника 21-30 ноября с 9:00 до 12:00 проводит выездную флюорографию, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении здравоохранения.

21, 23, 28 и 30 ноября выездной флюорограф будет работать возле поликлиники № 3 (ул. Индустриальная, 8). 22 ноября - возле офиса врача общей практики (ул. А. Алехина, 10). 24 и 29 ноября - возле подразделения поликлиники, расположенного на Сиреневом бульваре, 9.

Флюорография делается бесплатно. При себе надо иметь паспорт и медицинский полис. Дополнительную информацию можно получить в приемной главного врача по телефону 53-49-42.

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