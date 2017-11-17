Обгон планируется запретить на 26-м километре трассы Псков – Гдов

17:21, 17 ноября 2017, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области провели выездное экспертное совещание по вопросу организации безопасности дорожного движения на участках автодороги по Гдовскому шоссе в Псковском районе. В мероприятии приняли участие представители отдела ГИБДД УМВД России по региону, бюджетного учреждения по ремонту дорог, общественники, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ОНФ.

Ранее в региональное отделение ОНФ поступил ряд обращений по поводу нанесенной горизонтальной разметки на Гдовском шоссе в Псковском районе на участках автодороги вблизи населенных пунктов Елизарово, Великое поле, Ольха. В них отмечалось, что на некоторых отрезках дороги ранее была сплошная разделительная линия, а теперь прерывистая, разрешающая обгон. Видимость там ограниченная, а интенсивность движения достаточно плотная, что создает предпосылки к ДТП.

На площадке регионального отделения ОНФ был проведен круглый стол с участием экспертов, на котором был представлен алгоритм работы по проектированию дорожной разметки и установки знаков с использованием специальной техники, согласно существующим ГОСТам. Однако общественники обратили внимание специалистов на необходимость внесения корректировки в элементы обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения на ряде участков Гдовского шоссе. Для этого было принято решение о проведении выездного совещания с посещением указанных участков.

«На месте мы со специалистами убедились, что нс 1 по 26 км трассы Псков – Гдов имеются как минимум три участка, где запрещающие обгон знаки установлены не по ГОСТу. Участок дороги протяженностью 26 км опасен из-за многочисленных поворотов с перегибами дороги, на которых невозможно в соответствии с ГОСТом обеспечить безопасное движение транспортных средств. Один километр дороги очень опасный по конфигурации и перепадам высот. По статистике ДТП, за 2015 год на этих участках два человека погибли и шестеро пострадали, в 2016 году в ДТП пострадали трое», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

Общественники считают, что на 26-м км дороги по Гдовскому шоссе на протяжении одного километра необходимо нанести сплошную линию разметки и установить запрещающие обгон знаки.

«Мы обратили внимание на отрезки дороги, где в некоторых местах видны следы предыдущей сплошной линии разметки. При этом в данном направлении пролегает туристический маршрут к Спасо-Елиазаровскому монастырю. Интенсивность движения высокая, и в темное время суток создается реальная опасность для водителей. На одном из участков мы зафиксировали одновременно наличие предупреждающего знака «Обгон запрещен» и нанесенной прерывистой горизонтальной разметки, которая обгон разрешает. Данная ситуация может провоцировать ДТП и должна быть исправлена», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Псковской области Григорий Турчин.

По итогам выездного совещания принято решение сформировать с участием экспертов предложения по внесению изменений в существующие элементы обустройства на обозначенных участках Гдовского шоссе в Псковском районе с вынесением их на заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.