Стражи порядка и волонтеры клуба «Юный кинолог» пришли к юным псковичам в Центр помощи детям

20:06, 17 ноября 2017, ПАИ

В Пскове состоялась акция в рамках операции «Дети России – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слубе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России вместе с педагогом-организатором школы №11 Еленой Балыковой организовали профилактическую акцию «Мы – за здоровый образ жизни!» для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. В ходе общения полицейские рассказали ребятам о пользе спорта и здорового образа жизни. Дети вместе со стражами порядка обсудили, что необходимо делать, чтобы быть здоровыми, успешными и полезными для общества.

Также ребят ждала празднично-познавательная программа, подготовленная совместно с волонтерами клуба «Юный кинолог» под руководством педагога-организатора школы №11 Елены Балыковой.

Волонтеры вместе со своими четвероногими питомцами провели показательные выступления с танцами и трюками. Зрители вместе с гостями участвовали в конкурсах и подвижных играх.