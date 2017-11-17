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Общество

Профессиональный праздник отметили псковские участковые

Сегодня, 17 ноября, в УМВД России по городу Пскову состоялось торжественное собрание по случаю 94-й годовщины образования службы участковых уполномоченных полиции (УУП). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, с профессиональным праздником собравшихся поздравили врио начальника городского УМВД, полковник полиции Сергей Михайлов, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, председатель Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Владимир Воробьев, представители УМВД России по Псковской области.

В самом начале мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память своих коллег, двух участковых-уполномоченных, погибших в одной из деревень Невельского района.

Сергей Михайлов отметил, что участковые уполномоченные стоят на переднем крае работы правоохранительной системы, обеспечивают профилактику правонарушений и преступлений, несут на своих плечах большую нагрузку. «Службе участковых уполномоченных в системе органов внутренних дел отведена особая роль. От профессионализма инспекторов и работы на участках зависит безопасность и спокойствие граждан», - сказал он и пожелал сотрудникам спокойной службы, семейного благополучия и «профессионального долголетия».

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени Ивана Цецерского, депутатов Псковской городской Думы и себя лично обратился к участковым уполномоченным полиции с приветственным словом. «Ваша служба - это колоссальная работа, требующая максимального приложения сил и профессионального мастерства. Быть участковым - это призвание, требующее многих знаний и способностей, коммуникабельности, умения вникать и разбираться в сложных житейских ситуациях», - заявил он.

Владимир Воробьев поблагодарил сотрудников полиции за самоотверженность, преданность своему делу и наградил лучших Почетными грамотами.

Председатель Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Пскова Владимир Воробьев поздравил городскую службу УПП от имени исполнительной власти муниципалитета, поблагодарил личный состав за профессионализм и внимание к жителям города.

Отметим, в Пскове несут службу более 50 участковых уполномоченных полиции. Праздник ведет свое начало с 17 ноября 1923 года, когда было положено начало формированию в органах внутренних дел службы участковых уполномоченных милиции.

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