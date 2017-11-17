Автобусные маршруты №№ 112 и 118 в Пскове объединят

17:23, 17 ноября 2017, ПАИ

В настоящее Псковпассажиравтотранс разрабатывает нового расписания движения автобусов по маршруту № 118. Как сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте», предполагается объединить два маршрута (№№ 112 и 118) в один: № 118.

Поводом для сообщения стал вопрос работников швейной фабрики «Славянка», проживающих в Писковичах и Овсище. Они попросили пересмотреть расписание автобуса №118, который отправляется с остановки «Писковичи-кольцо» в 7:02 и 7:26 и продлить его движение до конечной остановки «Улица Рокоссовского».