0
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
16:47
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
12:30
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
11:45
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
10:58
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
10:48
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
09:42
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Еще новости
Общество

Соцзащита Псковской области проверила информацию блогера о «брошенных» под Островом стариках

Органы социальной защиты населения Псковской области оперативно отреагировали на информацию о беспомощных стариках в Островском районе, размещенную в интернете. Об этом пресс-служба Управления социальной защиты Псковской области сообщает на своей странице в социальной сети Instagram. «Мобильная бригада в составе социального работника, фельдшера и участкового полицейского выехали в деревню Беляево, где живет пожилая пара, чтобы еще раз на месте разобраться в ситуации», - говорится в сообщении соцзащиты.

В управлении пояснили, что пожилые люди живут в ветхом деревянном доме без водопровода и канализации, и в силу возраста они не могут поддерживать в нем идеальную чистоту и порядок. Им неоднократно предлагали переехать в дом-интернат для престарелых и инвалидов или прикрепить соцработника, однако они отказываются.

«В этот раз на наше предложение о помощи они снова ответили отказом, сказав, что у них есть внучка, которая их опекает. Правда, дедушка, после долгих уговоров, все-таки согласился поехать в больницу из-за плохого самочувствия. А бабушку внучка забрала к себе. Ситуация находится на постоянном контроле», - рассказали представители ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
17 ноября 2017
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября 3
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
17 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять? 7
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
17 ноября 2017
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
17 ноября 2017
Тренер великолукского Центра внешкольной работы претендует на статуэтку «Народного признания»
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
17 ноября 2017
Усиление ветра ожидается в Псковской области утром 17 ноября
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области
17 ноября 2017
Михаил Ведерников заручился поддержкой Росавтодора в вопросах развития транспортной инфраструктуры Псковской области

Идет загрузка...