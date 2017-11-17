Соцзащита Псковской области проверила информацию блогера о «брошенных» под Островом стариках

17:34, 17 ноября 2017, ПАИ

Органы социальной защиты населения Псковской области оперативно отреагировали на информацию о беспомощных стариках в Островском районе, размещенную в интернете. Об этом пресс-служба Управления социальной защиты Псковской области сообщает на своей странице в социальной сети Instagram. «Мобильная бригада в составе социального работника, фельдшера и участкового полицейского выехали в деревню Беляево, где живет пожилая пара, чтобы еще раз на месте разобраться в ситуации», - говорится в сообщении соцзащиты.

В управлении пояснили, что пожилые люди живут в ветхом деревянном доме без водопровода и канализации, и в силу возраста они не могут поддерживать в нем идеальную чистоту и порядок. Им неоднократно предлагали переехать в дом-интернат для престарелых и инвалидов или прикрепить соцработника, однако они отказываются.

«В этот раз на наше предложение о помощи они снова ответили отказом, сказав, что у них есть внучка, которая их опекает. Правда, дедушка, после долгих уговоров, все-таки согласился поехать в больницу из-за плохого самочувствия. А бабушку внучка забрала к себе. Ситуация находится на постоянном контроле», - рассказали представители ведомства.