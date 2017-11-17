В филиале «Псковэнерго» подведены итоги учений по ликвидации массовых отключений

17:49, 17 ноября 2017, ПАИ

16-17 ноября в Псковской области на базе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли масштабные учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений. Ход учений координировал Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под руководством заместителя губернатора Александра Кузнецова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

По сценарию учений на территории региона было отмечено резкое ухудшение погодных условий, усиление ветра до 25 метров в секунду, мокрый снег с градом, температура воздуха опустилась до -4 градусов. В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий, по легенде тренировки, в регионе произошли массовые технологические нарушения в работе нескольких линий электропередачи и подстанций, в результате чего без электроснабжения остались социально-значимые объекты и несколько десятков тысяч потребителей.

Для отработки взаимодействия по ликвидации массовых технологических нарушений в электросетях были привлечены мобильные бригады «Псковэнерго» и «Новгородэнерго», имеющие в своем распоряжении спецтехнику и необходимое оборудование, подразделение аварийно-спасательной службы ГУ МЧС России по Псковской области, представители предприятий ЖКХ и подрядных организаций. Впервые для участия в совместных учениях были приглашены мобильные бригады основных территориальных сетевых организаций (ТСО), работающих в Псковской области, - Псковской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» и ОАО «Оборонэнерго».

Такое взаимодействие необходимо для всех участников аварийно-восстановительных работ на объектах энергоснабжения, отметил главный инженер филиала Андрей Кузьмин, приветствуя участников учений. «Уверен, что опыт такого взаимодействия поможет специалистам разных ведомств поделиться своими методами работы и подходами к решению задач, еще раз отработать навыки безопасного выполнения аварийно-восстановительных работ, - подчеркнул Андрей Кузьмин. – Сегодня мы должны проверить оперативную готовность всех служб и подразделений, отработать практически навыки совместной работы, усовершенствовать взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций в электросетях, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу энергии потребителям».

Практическая часть масштабных учений развернулась на объектах электросетевого комплекса Западных электрических сетей «Псковэнерго» в Островском районе, где были организованы пятнадцать тренировочных рабочих мест. После прохождения необходимых инструктажей и допусков мобильные бригады произвели основные этапы аварийно-восстановительных работ, которые могут потребоваться для ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. Так, на рабочих местах было выполнено подключение нескольких передвижных генераторов к различным объектам ЖКХ, проведены разбор завалов, снятие веток с провода и расчистка просеки на трассе воздушной линии электропередачи, замена изоляторов и выправка опор. Для мобильных подразделений «Оборонэнерго» и ПДЭ «РЖД» были организованы учебные рабочие места в электросетях военной части и железнодорожной станции «Остров» соответственно.

Впервые в ходе учений была организована демонстрация работы квадрокоптеров вертолетного типа, которые вели фото-и видеосъемку трасс линий воздушных электропередачи для отыскания повреждений. Проведение аварийно-восстановительных работ в режиме видеоконференцсвязи координировали штабы «Псковэнерго», производственных отделений и ТСО.

Помимо проведения комплекса аварийно-восстановительных работ в ходе учений было отработано взаимодействие клиентских служб и операторов «горячей линии» МРСК Северо-Запада по реагированию на обращения потребителей.

Подводя итоги совместного учения на заседании Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил хорошую подготовку и слаженное взаимодействие мобильных бригад. «Задействованный в учении персонал показал профессионализм, хорошую выучку, способность совместно работать над решением поставленных задач, - отметил Александр Кузнецов. – Сегодняшние учения показали, что энергетики, спасатели и подрядные организации готовы в случае нештатной ситуации в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям».