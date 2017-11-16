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Похитители спиртного и инструментов найдены в Псковском и Палкинском районах

Полиция раскрыла в ряде районов Псковской области хищения имущества граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Палкинском районе из дачного дома в деревне Васильево злоумышленник, выставивший оконнон стекло, украл точильный станок, музыкальный центр и спиртные напитки. В данном преступлении подозревается 37-летний безработный, ранее судимый житель Палкинского района. Похищенное изъято.

А в Псковском районе  в полицию обратилась за помощью гражданка, которая сообщила, что в период с 25 сентября по 15 ноября из гаража в деревне Зайцево путем взлома входной двери была совершена кража дисковой пилы, шуруповерта, углошлифовальной машинки и дрели. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлен 34-летний безработный, судимый местный житель, который подозревается в совершении данной кражи. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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