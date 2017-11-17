Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования

19:28, 17 ноября 2017, ПАИ

Государственное управление образования Псковской области возьмет на контроль ситуацию в муниципальном центре образования «Подросток», где планируется сокращение ставки педагога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обеспокоенность судьбой единственного специалиста выразили родители, чьи дети ходят к нему на занятия по авиамоделированию. Ведь если не будет педагога, то и кружок закроют.

«Кружки дополнительного образования технической направленности для региона очень важны и они наоборот должны активнее привлекать в свои ряды детей. Сокращение кружков недопустимо. "Подросток" является муниципальным учреждением дополнительного образования и соответствующие рекомендации по результатам проверки будут направлены в адрес начальника Управления образования города Пскова Игоря Прокофьева», — подчеркнул Александр Седунов.