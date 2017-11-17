0
21:47
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
20:39
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
19:28
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
16:47
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
12:30
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
11:45
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
Еще новости
Общество

В конкурсе проектов «Добро на связи» могут принять участие жители Псковской области

Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе проектов «Добро на связи», призванном поддержать социальных предпринимателей и НКО, которые занимаются социализацией и трудовой адаптацией людей с инвалидностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Порховского района.

Заявки принимаются с 1 ноября по 31 января 2018 года. Итоги конкурса будут подведены на VI Московском деловом форуме «Партнерство. Лидерство. Перспективы» в Москве в феврале 2018 года. Заявку на участие можно подать на сайте socialstairs

Десять проектов-победителей получат по три комплекта IP-оборудования, пять проектов — по два комплекта и 10 проектов — по одному комплекту. Проекты-победители получат бесплатные федеральные номера в коде доступа 8 (804), а также специальные условия на их обслуживание в течение года. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-804-333-58-40 (звонок бесплатный), по e-mail: info@socialstairs.ru или здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
17 ноября 2017
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
17 ноября 2017
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17 ноября 2017
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
17 ноября 2017
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября 3
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
17 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять? 9
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября
17 ноября 2017
Выставка-ярмарка «Православная седмица» откроется в Пскове 28 ноября

Идет загрузка...