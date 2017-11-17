В конкурсе проектов «Добро на связи» могут принять участие жители Псковской области
Жителей Псковской области приглашают принять участие в конкурсе проектов «Добро на связи», призванном поддержать социальных предпринимателей и НКО, которые занимаются социализацией и трудовой адаптацией людей с инвалидностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Порховского района.
Заявки принимаются с 1 ноября по 31 января 2018 года. Итоги конкурса будут подведены на VI Московском деловом форуме «Партнерство. Лидерство. Перспективы» в Москве в феврале 2018 года. Заявку на участие можно подать на сайте socialstairs.
Десять проектов-победителей получат по три комплекта IP-оборудования, пять проектов — по два комплекта и 10 проектов — по одному комплекту. Проекты-победители получат бесплатные федеральные номера в коде доступа 8 (804), а также специальные условия на их обслуживание в течение года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-804-333-58-40 (звонок бесплатный), по e-mail: info@socialstairs.ru или здесь.