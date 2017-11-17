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Общество

Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге

В Санкт-Петербурге на базе 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации начался сбор руководящего состава медицинской службы Западного военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

В работе сбора участвуют более 150 офицеров медицинской службы, начальников отделов (отделений), главных медицинских специалистов округа, начальников медицинских служб объединений и отдельных воинских частей. 

В течение двух дней военные медики проанализируют итоги лечебно-профилактической работы на всех уровнях военной медицины, обсудят вопросы оказания высокотехнологичной медпомощи, организации профилактических мероприятий и другие вопросы. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения здоровья военнослужащих, а также профилактике сезонной заболеваемости в воинских коллективах с учетом передового опыта использования современных методик и медицинских препаратов. Кроме того, в ходе сбора будут определены задачи руководящему составу медицинской службы округа на предстоящий учебный период.

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