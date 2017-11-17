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Общество

Новую технику для артиллерийской разведки получат ВДВ в 2018 году

В 2018 году ВДВ получат более 30 модернизированных артиллерийских систем и машин разведки и управления огнем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

В ведомстве отметили, что в последние годы Воздушно-десантные войска России активно совершенствуют артиллерийские системы разведки в интересах огневого поражения противника, действующего на удалении. Филигранная точность артогня всецело зависит от полученных разведданных, а на современном этапе - и от внедрения автоматизированных систем, ускоряющих процесс наведения и управления огнем. В 2017 году за счет модернизации уже имеющихся основных образцов вооружения артиллерийских и противотанковых подразделений удалось существенно повысить не только огневые, но и маневренные возможности артиллерии ВДВ в целом, пояснили в министерстве. 

Кроме того, в текущем году артиллерийским подразделениям ВДВ, имеющим на вооружении модернизированные артсистемы с автоматизированной системой управления наведением и огнём, удалось в разы увеличить интенсивность проводимых занятий, осуществляемых во взаимодействии с десантно-штурмовыми, парашютно-десантными и разведывательными подразделениями. 

При проведении тактических учений особое внимание уделялось перемещению артиллерийских батарей с позиции на позицию. В зависимости от задач артиллерийские и противотанковые подразделения ВДВ, применяющие БТР-РД, самоходные противотанковые пушки «Спрут-СД», самоходные артиллерийские орудия «Нона-С» и гаубицы Д-30 после выполнения конкретной огневой или тактической задачи осуществляли обязательное перемещение на расстояние от 5 до 30 километров. 

В общей сложности за 2017 год артиллеристы и противотанкисты ВДВ провели более 200 тактических учений с боевой стрельбой и еще около 200 контрольных занятий. По итогам года в ходе тактических и тактико-специальных учений с боевой стрельбой более 50 процентов артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ получили опыт применения вооружения на незнакомых полигонах.

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