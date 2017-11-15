Чемпионат Пскова по пулевой стрельбе проходит в центре «Патриот»

22:08, 17 ноября 2017, ПАИ

С 16 по 18 ноября в стрелковом комплексе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Патриот» проходит Чемпионат Пскова по пулевой стрельбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Также состоится лично-командное Первенство Пскова среди образовательных учреждений и личное первенство среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе, посвященные годовщине присвоения Пскову почетного звания «Город воинской славы».