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Чемпионат Пскова по пулевой стрельбе проходит в центре «Патриот»

С 16 по 18 ноября в стрелковом комплексе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Патриот» проходит Чемпионат Пскова по пулевой стрельбе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации. 

Также состоится лично-командное Первенство Пскова среди образовательных учреждений и личное первенство среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе, посвященные годовщине присвоения Пскову почетного звания «Город воинской славы». 

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