28 псковичей привлекла к ответственности комиссия по делам несовершеннолетних

22:13, 17 ноября 2017, ПАИ

16 ноября состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в городской администрации, комиссия рассмотрела 49 материалов в отношении несовершеннолетних, законных представителей и других граждан.

Привлечены к административной ответственности 28 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. 5 протоколов составлены за хищение из магазина, по 1 - за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте, за небрежное хранение документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ), за появление в состоянии опьянения в общественных местах, 3 - за употребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах. 12 законных представителей несовершеннолетних ответят за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей. 2 гражданина привлечены к административной ответственности за вовлечение подростков в употребление спиртных напитков, 1 - за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака



7 детей и 5 законных представителей направлены на консультацию к врачу-наркологу, 3 подростка - на консультацию психолога.