Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию после ремонта участки федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией на подъездах к городу Луга в Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росавтодора.
Общая протяженность отремонтированных участков составляет 13 километров: 3,5 километра – со стороны Санкт-Петербурга и 9,5 километра – со стороны Пскова. Здесь выполнены работы по устройству тонкослойных покрытий (слоев износа) из горячей битумоминеральной смеси. Данное покрытие обладает хорошей водоустойчивостью, имеет высокий коэффициент сцепления с колесом автомобиля, что в том числе позволяет снизить уровень шума во время движения транспорта. Выполнение работ на участках трассы Р-23 позволит не только продлить срок службы дорожной одежды, но и значительно повысить комфортность и безопасность движения при минимальных затратах, пояснили в Росавтодоре.
В рамках контракта на подъездах к Луге также установлены Г-образные опоры, дублирующие знак «Пешеходный переход» на нерегулируемых пешеходных переходах, барьерные ограждения протяженностью 260 метров, сделан водоотвод и 14 водосбросов с проезжей части. В завершение работ на участках нанесена разметка термопластиком, сделаны шумовые полосы перед въездом в населенный пункт.
Программа ремонтных работ 2017 года в Ленинградской области составляет 122 км. Ранее на федеральной трассе Р-23 завершились ремонтные работы на участках км 124 – км 137, км 137 – 157 (Обход Луги) и км 75-109.