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Общество

Заседание ученого совета по вопросам включения Изборска в список ЮНЕСКО пройдёт 22 ноября

22 ноября в музее-заповеднике «Изборск» пройдет расширенное заседание ученого совета на тему «Изборск – уникальный объект национального культурного и природного наследия», посвящённого вопросам включения Изборска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеефикации ансамбля Изборской крепости XIV-XVII веков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее. 

В работе учёного совета примут участие представители администрации Псковской области, музейного сообщества Российской Федерации, ученые Института археологии Российской академии наук, Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета. 
Резолюция, принятая ученым советом, станет для музея-заповедника руководством к действию в решении перспективных задач. 

Напомним, что 23-24 ноября в музее-заповеднике и музее истории города Печоры пройдёт Международная научно-практическая конференция «Изборск и его округа».

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