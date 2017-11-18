Заседание ученого совета по вопросам включения Изборска в список ЮНЕСКО пройдёт 22 ноября

10:51, 18 ноября 2017, ПАИ

22 ноября в музее-заповеднике «Изборск» пройдет расширенное заседание ученого совета на тему «Изборск – уникальный объект национального культурного и природного наследия», посвящённого вопросам включения Изборска в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеефикации ансамбля Изборской крепости XIV-XVII веков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

В работе учёного совета примут участие представители администрации Псковской области, музейного сообщества Российской Федерации, ученые Института археологии Российской академии наук, Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета.

Резолюция, принятая ученым советом, станет для музея-заповедника руководством к действию в решении перспективных задач.

Напомним, что 23-24 ноября в музее-заповеднике и музее истории города Печоры пройдёт Международная научно-практическая конференция «Изборск и его округа».