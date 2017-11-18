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Общество

«Союз женщин России» начал поиски родственников жертв концлагеря «Дулаг-100» под Порховом

Псковское отделение «Союза женщин России» начало работу по поиску родственников советских солдат, покоящихся на месте фашистского концентрационного лагеря «Дулаг-100» под Порховом. Об этом сообщает «ГТРК-Псков». 

На данный момент известны имена лишь нескольких сотен военнопленных. Чтобы найти их родных, «Союз женщин России» намерен обратиться к властям различных регионов страны и в бывшие советские республики.

Напомним, открытие мемориального комплекса в память о жертвах концлагеря «Дулаг-100» состоялось в 2016 году. С инициативой возобновить строительство мемориала в августе 2015 года выступили дорожные организации региона совместно с ФКУ «Севзапуправтодор». Восстановительные работы были приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Добавим, «Дулаг-100» — немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц, который располагался в 3,2 км к востоку от города Порхова Псковской области с августа 1941 по февраль 1944 года. Заключённые работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия их содержания были невыносимо тяжёлыми. За 2,5 года в лагере погибли примерно 85 тыс. советских граждан — около 100 человек в день. Есть свидетельства, что иногда людей закапывали живыми. В 1960-е годы к месту бывшего концлагеря «Дулаг-100» была заложена еловая аллея. В 1983 году на территории началось строительство мемориала, который так и не был достроен.

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