На выставку-ярмарку «Гранд Bazar» приглашают псковичей организаторы

10:36, 18 ноября 2017, ПАИ

С 14 по 18 марта в Москве в ЦВК «Экспоцентр» (павильон 5) состоится Первая Всероссийская торговая выставка-ярмарка «Гранд Bazar». Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, выставка-ярмарка будет проходить при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Основная цель мероприятия - обеспечить непосредственный и эффективный выход отечественных (региональных) производителей на целевую покупательскую аудиторию города Москвы и других городов. Участники выставки-ярмарки получат следующие возможности: создать полноценное торговое место на всё время работы выставки-ярмарки, где продукция будет реализовываться потребителям, вести прямой и открытый диалог с покупателями; продемонстрировать на федеральном уровне достижения в области повышения качества локального производства; уточнить собственную стратегию развития, исходя из конкурентной обстановки, представленной на выставке-ярмарке; наладить рабочий диалог с потенциальными партнёрами по производству и продажам; принять участие в деловой программе: специализированных конференциях, на которых будет представлено видение федеральных властей в области целесообразного применения различных каналов реализации продукции для развивающихся предприятий малого и среднего бизнеса, а также семинарах по кооперации участников рынка, ценообразованию, результативному продвижению собственной продукции.

В рамках выставки-ярмарки запланировано формирование площадок тематических галерей регионов России, где будут созданы условия для удобной презентации и сбыта любой продукции местных производителей – как современного, так и традиционного, ремесленного ассортимента.

Проведение выставки-ярмарки планируется на регулярной основе дважды в год. Начиная с осени 2018 года на выставке-ярмарке будет проводиться награждение лучших производителей. Информация о выставке - www.emfest.ru. Генеральный директор «Гранд Bazar» - Надежда Филина, ceo@emfest.ru. Телефон: +7 (495)799-92-00.