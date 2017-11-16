Конференцию к 70-летию автора гимна Пскова проведёт библиотека «Родник»

14:27, 18 ноября 2017, ПАИ

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева при поддержке Управления культуры и Управления образования администрации Пскова 23 ноября проведёт XII литературно-краеведческую конференцию «Станислав Золотцев. Сопричастность истории», приуроченную к 70-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика, публициста, автора гимна Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

За 30 с лишним лет профессиональной деятельности С. Золотцев выпустил 25 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований. Его перу принадлежат более 20 книг переводов из поэзии Востока и Запада. К участию в конференции приглашаются педагоги, библиотекари, сотрудники музеев, писатели, краеведы, студенты, учащиеся школ города.

Конференция пройдет в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева по адресу: город Псков, улица Труда, дом 20. Начало в - 14:00. В программе -выступления «Соловей Синичьей горы» (видеозапись) (поэт, прозаик, член Союза писателей России В. Степанов, Москва); «Тема сада в прозе и поэзии С. Золотцева» (писатель, переводчик Т. Рыжова, Псков); «Любите ли вы английский так, как любил его Золотцев?» (член Союза композиторов России, преподаватель Псковского колледжа искусств им. Н. Римского-Корсакова Т. Лаптева); «Заметки о творчестве Станислава Золотцева» (видеозапись) (писатель А. Евсюков, Москва); «Сказка о поэте» (эссе И. Шевелёвой о стихотворении «Двойное Солнце) (заслуженный работник культуры РФ О. Золотцева, Москва); «Рассуждения о стихотворении «Два коня» (поэт, писатель В. Савинов, Псков).